Duda Reis e o namorado Eduardo NunesReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2022 14:58

Rio - Duda Reis usou o Instagram nesta terça-feira para homenagear o namorado, Eduardo Nunes, por mais um ano de vida. A influenciadora divulgou um vídeo com diversos momentos na companhia do amado para celebrar a data especial.

"Shakespeare uma vez disse: 'amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade'. Porém, acho que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante e até a eternidade é pouco quando se trata de dividir a vida com você", iniciou o texto.

"Não poderia me sentir mais sortuda do que me sinto ao ter tido o privilégio de ter (re)encontrado, minha alma gêmea em mais uma existência e em poder partilhar a minha existência com a sua. Viver ao seu lado é o maior presente que eu poderia ganhar e que ganho todos os dias ao te ver acordar. Será para sempre assim, até meu último suspiro, Duda & Du. Feliz mais uma volta ao sol, eu te amo (muito)."