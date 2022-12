Cris Dias discute com Julia Konrad nas redes sociais: ’Estuprada de Taubaté’ - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2022 10:53 | Atualizado 20/12/2022 11:06

Rio - E a confusão continua... Depois de mandar indiretas para o ex , Thiago Rodrigues, a jornalista Cristiane Dias agora está trocando farpas com a atriz Julia Konrad, ex-namorada de Caio Paduan, com quem Cris está atualmente.