Galvão Bueno trabalhando em sua última Copa - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2022 19:09 | Atualizado 20/12/2022 19:14

Rio - Galvão Bueno usou suas redes sociais, nesta terça-feira (20), para agradecer aos telespectadores que acompanharam a Copa do Mundo do Catar. Após narrar 13 edições do evento, o locutor dá adeus ao microfone do mundial e faz homenagem à equipe da TV Globo que estava presente na competição, com fotos dos colegas e de momentos inesquecíveis no post em carrossel.

Na legenda, o narrador escreveu: "Olha só!! Recebemos hoje os números do Ibope!! E gostaria de agradecer aos 165 milhões de brasileiros que nos assistiram na Copa do Mundo pela @tvglobo!! Muito obrigado pelo carinho e audiência!!", e recebeu muitos elogios nos comentários. Além do perfil oficial do SporTV escrever: "Vocês fizeram história", fãs e internautas marcaram presença para parabenizar a carreira de Galvão.

Foram inúmeras as homenagens ao craque das narrações, mensagens como: "E vai deixar saudades", "Teu povo te ama Galvão", "Missão cumprida!! Narrou dois títulos mundiais da seleção, cinco títulos mundiais do Brasil na F-1, ouro olímpico no futebol e demais modalidades, títulos mundiais do Flamengo, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Internacional, várias finais de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Mundo, tá bom ou quer mais? Carreira pra ninguém botar defeito", e "Parabéns, só faltou o Hexa. Mas de qualquer forma foi lindo ver a Argentina ganhar. O Messi merecia esse título", foram as mais vistas.