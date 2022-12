Aline Campos posa de biquini e rosto sem make - Reprodução Internet

Aline Campos posa de biquini e rosto sem makeReprodução Internet

Publicado 20/12/2022 15:32 | Atualizado 20/12/2022 15:36

Rio - Aline Campos compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (20), cliques aproveitando a piscina no Rio de Janeiro, e refletiu com seus seguidores sobre não sentir mais necessidade de usar muita maquiagem. Ressaltando a necessidade de cuidar do rosto ao pegar sol, a artista mostrou a evolução da sua pele. Posando ao lado das plantas na piscina, Aline também mostrou a boa forma que mantém para a chegada do verão.

Na legenda, a atriz escreveu: "Sem filtro e make ( tenho usado no dia dia o mínimo possível, no máximo corretivo, rímel e dermo-maquiagens) pra compartilhar minha pele que ta cada dia mais incrível, mesmo com exposição ao sol! Estou me cuidando aqui no RJ com o maravilhoso @drcyrohirano e tô amando ter meu rosto bem cuidado, com aspecto de natural. Gratidão por todo cuidado comigo, Doutor! Muito feliz!!!"

Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a artista e parabenizaram pela beleza natural das fotos. Comentários como: "A flor é você!!!", "A mulher quando brilha, a pele chega a reluzir", "Oh pele de milhões, maravilhosa! Você é uma flor de tão linda" e "Cara! Você está tão maravilhosa! Sempre foi, porém está mais ainda", foram os mais vistos.