Simony comemora fim do tratamento contra o câncerReprodução/TV Globo

Publicado 20/12/2022 21:39 | Atualizado 20/12/2022 21:44

Rio - Simony celebrou sua última sessão de radioterapia no tratamento contra um câncer de intestino. Em participação no "Encontro", nesta terça-feira (20), a cantora, de 46 anos, falou sobre o fim do processo e revelou que fez um total de 30 sessões de radioterapia.



"Meu tratamento terminou, foram longos seis meses de muito sofrimento e muita dor, mas de muito aprendizado. Agora é fé em Deus, seguir em frente. Exames a cada três meses. Muito feliz e agradecida a todos vocês porque recebi um pouquinho do coração de vocês, das orações", disse a cantora.

Em agosto, Simony contou para os fãs que tinha recebido um diagnóstico de câncer. Ela descobriu o tumor epidermoide na parte final do intestino ao fazer uma colonoscopia para investigar uma íngua na região da virilha.