Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Mariana GoldfarbReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2022 19:29 | Atualizado 20/12/2022 19:35

Rio - Mariana Goldfarb revelou que congelou seus óvulos. Durante o último episódio da primeira temporada de seu podcast, "C/Alma", a modelo e apresentadora, de 31 anos, explicou que a decisão parte de sua vontade de ser mãe um dia. Ela é casada com Cauã Reymond, que já é pai de Sofia, de 9 anos, do relacionamento com Grazi Massafera.

fotogaleria

"É uma delícia, porque dá liberdade e autonomia. Não abro mão de ser mãe. Acho que todas as mulheres deveriam congelar. Acho que quanto mais nova congelar, melhor é. Se eu pudesse, teria congelado antes. Não é doloroso", contou ela, que ainda brincou com a possibilidade de ter gêmeos com o processo de fertilização. "Acho que não dou conta", disse.



A modelo aproveitou para explicar o motivo das injeções diárias de hormônio durante o processo. "Você toma hormônios para seu corpo fabricar muitos óvulos e você retirá-los. Isso varia de mulher para mulher, mas mexe muito com a nossa cabeça. Eu fiquei muito sensível, irritada e só chorava. Falava 'filho da p*ta' pra todo mundo. Se tiver que fazer outro ciclo, vou fazer. Se eu quiser ser mãe com 45, vou poder e ter mais chance. Por que não fazer?", argumentou Mariana.