Filho de Boca Rosa posa ao lado de árvore de natalReprodução Internet

Publicado 20/12/2022 18:16

Rio - Bianca Andrade compartilhou, nesta terça-feira (20), cliques do seu filho Cris junto à arvore de natal da sua casa. O pequeno de um ano passa o seu segundo natal com a mãe, e posou ao lado da decoração usando uma roupinha da mesma cor dos enfeites. A influenciadora também postou em seu Story, um clique com o filho no colo na frente da mesma árvore, e legendou: "Amor da minha vida".

fotogaleria

Na legenda do post, Boca Rosa escreveu: "Papai Noel passou aqui e deixou esse presentinho embaixo da árvore", e recebeu muitos comentários de amigos da família, famosos e fãs exaltando a fofura do pequeno. A cantora Luiza Martins escreveu: "Nem Cris, nem Ciro, o nome é: gudugo da main dele", Ivy Moraes disse: "Aí Cris.. assim não dá", Vanessa Lopez comentou: "Fofuxo" e Isabeli Fontana elogiou: "Delicia de bebê".

Fruto do relacionamento da empresária com o Youtuber Fred, Cris mora com a mãe e visita frequentemente a casa do pai. Os dois se separaram em abril deste ano mas mantêm uma relação harmoniosa com a guarda do filho.