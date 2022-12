Cristiane Dias e Thiago Rodrigues ficaram juntos por nove anos e são pais de Gabriel Rodrigues - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2022 09:31 | Atualizado 20/12/2022 11:22

fotogaleria

"Essa parece que não superou o fim com o 'boy'? Mulher, vai cuidar da sua vida, deixa o outro em paz!", disse uma internauta. "Amiga, o dia que ele me deixar em paz pagando a pensão em dia, talvez, quem sabe", rebateu a jornalista. "Não respeita a imagem do pai do seu filho. É baixo nível que chama, né?", questionou outra seguidora. "O pai ausente do meu filho, você quer dizer? O próprio não se respeita, fazer o quê?", disparou Cris Dias.

A apresentadora do "Band Esporte Club" se irritou com as críticas. "Paga a pensão no lugar [dele], então? Porque todo mês tem um porém. Por conta dessas atitudes aí, não tem quem tenha paciência, amor", disse para outra seguidora.

Cristiane Dias e Thiago Rodrigues tiveram um casamento conturbado. O relacionamento durou nove anos e chegou ao fim em 2017. Os dois são pais de Gabriel Rodrigues, de 13 anos.