Thiago Rodrigues conversou com a imprensa ao deixar a delegacia após prestar depoimento - JC Pereira / Ag. News

Publicado 19/12/2022 09:35

Rio - O programa "Domingo Espetacular", da RecordTV, teve acesso a imagens da câmera de segurança da praça Santos Dumont, na Gávea, Zona Sul do Rio, que mostram que o ator Thiago Rodrigues foi vítima de uma queda. As autoridades ainda estão em dúvida se o celular do artista foi furtado.

Nas imagens, é possível ver que a praça Santos Dumont estava em um dia de feira livre e algumas barracas já começavam a ser montadas. Após ser deixado no local por uma amiga, Thiago Rodrigues tentou sentar em uma das barracas e caiu de costas, batendo com a cabeça no chão. Pelas imagens, não há espancamento nem assalto. Populares tentam socorrer o artista imediatamente.



A delegada Bianca Lima disse ao programa que Thiago afirmou não saber o que houve. "Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu", disse. "Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens", concluiu a delegada.

A polícia descartou, então, a hipótese de que o ator teria sido assaltado por cinco homens. "As hipóteses iniciais foram descartadas após analisarmos todas as imagens", afirmou Bianca Lima.

Entenda

O ator Thiago Rodrigues sofreu um ferimento na cabeça na madrugada de sábado, 10, e foi encontrado desacordado. Inicialmente, especulou-se que ele havia sido vítima de um assalto após sair de uma festa no Jockey.

Em depoimento na terça-feira, 13, Thiago disse que não lembra o que aconteceu. "Devido ao tipo de lesão que foi, me lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar as investigações. Estou um pouco machucado, mas agora é recuperar para pode voltar a fazer meu trabalho, que é o que eu mais gosto", disse o ator na saída da 15ª DP (Gávea).

De acordo com informações divulgadas pelo 'RJTV', da TV Globo, os policiais investigam uma discussão entre Thiago e um casal durante uma festa no Jockey Club. Câmeras de segurança do evento mostram parte da confusão. Seguranças do evento estão sendo ouvidos sobre a situação.

A dúvida sobre o assalto surgiu porque, apesar de perder o celular, a vítima ainda manteve mochila, carteira e cordão.