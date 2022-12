Thiago Rodrigues conversou com a imprensa ao deixar a delegacia após prestar depoimento, nesta terça-feira - JC Pereira / Ag. News

Publicado 13/12/2022 19:58 | Atualizado 13/12/2022 20:36

Rio - O ator Thiago Rodrigues afirmou, ao deixar a 15ª DP (Gávea), que não se lembra do que aconteceu na madrugada do sábado passado (10), quando sofreu um ferimento profundo na cabeça. Inicialmente, o caso foi divulgado como assalto. Os policiais, no entanto, entendem que a lesão também pode ter sido causada durante uma briga ou uma queda acidental.

"Devido ao tipo de lesão que foi, me lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar as investigações. Estou um pouco machucado, mas agora é recuperar para pode voltar a fazer meu trabalho, que é o que eu mais gosto", disse o ator na saída da 15ª DP (Gávea), onde prestou depoimento nesta terça-feira.

De acordo com informações divulgadas pelo 'RJTV', da TV Globo, os policiais investigam uma discussão entre Thiago e um casal durante uma festa no Jockey Club. Câmeras de segurança do evento mostram parte da confusão. Seguranças do evento estão sendo ouvidos sobre a situação.

A investigação também não descarta que o ator tenha caído sozinho na Praça Santos Dumont, onde foi encontrado por uma vendedora ambulante por volta das 6h. As câmeras do Baixo Gávea que já foram analisadas não mostram movimentações estranhas ou correria. Outras filmagens ainda serão analisadas.

A dúvida surgiu porque, apesar de perder o celular, a vítima ainda manteve mochila, carteira e cordão.

Thiago foi atendido o Hospital Miguel Couto, na Gávea. A unidade de saúde informou que ele foi examinado, passou por um procedimento de sutura do ferimento na cabeça e foi liberado.