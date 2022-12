Justiça do Rio determina que imóvel que seria de Romário seja avaliado para pagar dívidas de processo contra Dunga - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Justiça do Rio determina que imóvel que seria de Romário seja avaliado para pagar dívidas de processo contra DungaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 13/12/2022 19:46 | Atualizado 13/12/2022 20:53

Rio - A Justiça do Rio (TJRJ) determinou, nesta terça-feira (13), avaliação de um imóvel que pertenceria ao ex-atacante e senador Romário em Irajá, Zona Norte do Rio, para pagamento de custas judiciais de um processo que ele perdeu para o ex-técnico da seleção brasileira Dunga.

A juíza Flavia Justus, da 32ª Vara Cível da capital, foi quem determinou a expedição do alvará de análise do imóvel na Rua Luperce Miranda.

O pedido atende ao juízo da 24ª Vara Cível de Brasília, que expediu carta precatória para penhora do bem, indicado pela defesa de Dunga, para o pagamento de uma dívida de mais de R$ 30 mil em uma ação, que tem montante total de aproximadamente R$ 90 mil.

A briga judicial entre Romário e Dunga começou em 2016, quando Dunga acionou a Comissão de Ética do Senado alegando que estava sendo vítima de ofensas por parte de Romário, que já era senador à época. Em 2015, Romário afirmara que havia interesses comerciais na convocação de jogadores para a seleção brasileira quando Dunga era o técnico.

A juíza determinou que um oficial de Justiça vá até o imóvel e faça a estimativa do apartamento. Posteriormente, a 32ª Vara Cível da capital informará ao magistrado do Distrito Federal o resultado da apuração.

A ação por danos morais, na qual o ex-técnico da seleção pede R$ 500 mil, corre em Brasília. O senador recorreu e perdeu em todas as instâncias. A Justiça determinou, então, que o senador pagasse as despesas que Dunga teve para se defender no processo. Os valores entre multas e custas ficou em cerca de R$ 90 mil.



A assessoria de imprensa do senador foi procurada pela reportagem do DIA, mas ainda não se manifestou.