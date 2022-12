Leia O DIA a qualquer hora com comodidade e agilidade direto do seu computador, tablet e celular.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a execução a tiros de três homens, ainda não identificados, na tarde desta terça-feira (13), no bairro Jardim América, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações iniciais, as vítimas seriam milicianos e teriam sofrido uma emboscada de traficantes quando trafegavam pela região. O carro em que o trio estava foi alvejado com pelo menos 20 tiros.



De acordo com a Polícia Militar, policiais do 24° BPM (Queimados) foram acionados para uma ocorrência de triplo homicídio, no bairro Jardim América. No local os agentes encontraram os corpos de três homens que estavam no interior de um veículo com várias marcas de tiros.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia. Procurada, a DHBF, responsável pelo caso, informou que instaurou inquérito para apurar as mortes e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso.