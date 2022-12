Caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti) - Reprodução/ Google Maps

Caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti)Reprodução/ Google Maps

Publicado 13/12/2022 20:18 | Atualizado 13/12/2022 20:48

Rio - Uma família denunciou uma casa de saúde na Baixada Fluminense à polícia, no fim da tarde desta segunda-feira (12), pela cobrança de atendimentos feitos a um parente que teria chegado morto na unidade. Em registro de ocorrência feito na 64ª DP (São João de Meriti), o filho da vítima, Gabriel dos Santos Oliveira, alega que o hospital cobrou R$ 755 por uma internação que não existiu, já que Severino Ramos de Oliveira, de 55 anos, chegou morto à unidade.

Severino foi socorrido e levado para a unidade Casa de Saúde Terezinha de Jesus, em São João de Meriti, na tarde desta segunda, após sofrer uma descarga elétrica em casa, no bairro Engenheiro Belford, no mesmo município.

O filho diz que minutos após Severino ter dado entrada na unidade, viu enfermeiros colocarem seu corpo em um saco usado para o transporte de mortos. Mesmo assim, a unidade teria cobrado um valor de R$ 755 referente a despesas de exames e internação. A cobrança provocou revolta nos familiares, que não aceitaram pagar a taxa.

De acordo com o registro, após a negativa de pagamento, a unidade teria informado que os documentos e o corpo da vítima ficariam retidos. Foi nesse momento que o filho da vítima decidiu procurar a delegacia para registrar o caso. A unidade de saúde também teria impedido que o familiar retirasse o próprio RG, solicitado no momento da entrada de Severino.

Conforme registro da 64ª DP, o documento só foi entregue depois que agentes da distrital entraram em contato com a unidade de saúde. Gabriel ainda afirmou que foi ameaçado por profissionais casa de saúde, que sugeriram impedir a liberação do corpo para os trâmites do sepultamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. "Testemunhas foram intimadas e agentes realizam outras diligências para esclarecer as circunstâncias da morte de Severino dos Ramos de Oliveira Filho", informou.

A Casa de Saúde Terezinha de Jesus foi procurada pela reportagem do DIA, mas não retornou os questionamentos.