Desde a criação do canal exclusivo, a quantidade de multas mais que dobrou em relação ao restante do anoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 12:31

Rio - Com a chegada do verão, não são só as temperaturas que estão aumentando, mas também as reclamações de passageiros sobre a falta de ar-condicionado nos ônibus que circulam pela cidade do Rio. Em 4 de novembro, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) lançou um serviço exclusivo para queixas desse tipo, por meio dos canais de atendimento da Central 1746 e, em pouco mais de um mês de funcionamento, já foram registrados 5.241 chamados dos usuários, segundo a Secretaria Municipal de Governo e Integridade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, desde a criação do canal exclusivo, a fiscalização foi intensificada e a quantidade de multas mais que dobrou em relação ao restante do ano de 2022. Desde janeiro, foram 715 autuações, no valor de R$ 531,98, das quais 515 ocorreram somente a partir do período de funcionamento do serviço de reclamações.

Atualmente, há cerca de 3,2 mil ônibus de linhas regulares em operação na cidade e as dez linhas que mais receberam queixas sobre os coletivos com ar-condicionado desligado, segundo a SMTR, são a 232 Lins x Castelo; 249 Água Santa x Carioca; 363 Vila Valqueire x Candelária; 422 Grajaú x Cosme Velho; 606 Engenho de Dentro x Rodoviária; 247 Camarista Méier x Passeio; 457 Abolição x Copacabana; 324 Ribeira x Candelária; 321 Bancários x Castelo; e 908 Guadalupe x Bonsucesso.

Desde novembro do último ano, a partir da publicação da resolução conjunta entre a pasta e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nº 048, os consórcios são obrigados a operar com o ar-condicionado ligado nos ônibus licenciados com climatização, o que representa 70% da frota. Em nota, o Rio Ônibus - Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - informou que "a recuperação da climatização da frota está sendo tratada pelos Consórcios junto à SMTR".