Dentre o material apreendido constavam brinquedos, acessórios para celular, material elétrico automotivo e material de iluminaçãoDivulgação

Publicado 14/12/2022 21:57

Rio – Agentes da Receita Federal, em conjunto com a Polícia Civil, realizaram, nesta quarta-feira (14), uma operação de repressão à pirataria que resultou na apreensão de seis toneladas de produtos em dois estabelecimentos comerciais no Centro do Rio de Janeiro. De acordo com a Receita Federal, o valor total das apreensões soma R$ 2,5 milhões.

Ainda de acordo com a instituição, os itens, com indícios de pirataria, não tinham a certificação do Inmetro, o que significa que esses produtos não passaram por testes e análises que garantam que eles são seguros e confiáveis para o consumidor. Dentre o material apreendido constavam brinquedos, acessórios para celular, material elétrico automotivo e material de iluminação.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (Drcpim) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.