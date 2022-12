Policial se envolveu em confusão com vigilante da Unidade de Emergência Santa Rita, em Maricá - Reprodução / Google Street View

Publicado 14/12/2022 19:56 | Atualizado 14/12/2022 20:09

Rio - Um policial do 7º BPM (São Gonçalo) se envolveu em uma confusão com um vigilante da Unidade de Emergência Santa Rita, em Itaipuaçu. De acordo com a Prefeitura de Maricá, o agente estava fardado e usando uma touca para cobrir o rosto quando xingou e ameaçou o funcionário.

A Secretaria de Saúde informou que a filha do PM deu entrada no posto de saúde com um acompanhante. A classificação de risco feita na unidade apontou que a jovem não apresentava urgência. A pasta ressaltou que o protocolo do Ministério da Saúde indica o atendimento na ordem de risco por gravidade.

Insatisfeito com a demora, o acompanhante exigiu atendimento imediato e ameaçou chamar a Polícia Militar. Pouco depois, a paciente saiu do posto e retornou com o pai, que estava fardado e com o rosto coberto. Na chegada, ele abordou o vigilante com xingamentos e ameaças. Durante a confusão, o policial ainda chegou a tomar o celular do funcionário.

A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá). A PM informou que o 7º BPM (São Gonçalo) instaurou um procedimento interno para apurar a situação. Além disso, ressaltou que não compactua com desvios de conduta praticados por seus integrantes.