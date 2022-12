Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ainda não foi identificada - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/12/2022 18:39 | Atualizado 14/12/2022 18:41

Rio - Uma mulher de 25 anos, não identificada, morreu após ser atropelada por um ônibus no centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói.

De acordo com os bombeiros, uma equipe do Batalhão de Niterói foi acionada às 14h para socorrer uma vítima de atropelamento. Entretanto, ao chegar ao local do acidente, os agentes já encontraram a mulher morta.