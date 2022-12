Ronaldo Fenômeno deve mais de R$124 mil em IPTU, segundo o site da Dívida Ativa Municipal - Arquivo O Dia

Publicado 14/12/2022 16:17

Rio – A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), entrou com duas ações na Justiça do Rio (TJRJ) para cobrar IPTU atrasado de Ronaldo Luis Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno.

Nos dois casos, a 12ª Vara de Fazenda Pública determinou a citação do ex-jogador e empresário e a penhora dos valores para quitar a dívida ativa municipal. A juíza Katia Cristina Nascentes Torres também fixou honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do débito.

De acordo com a consulta da Dívida Ativa Municipal, do site Carioca Digital, Ronaldo deve mais de R$39 mil de IPTU em um dos imóveis e mais de R$84 mil no segundo imóvel. O montante será cobrado por meio de execuções fiscais.