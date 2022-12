Almoço será gratuito até o dia 24 e o café até o dia 30 - Reprodução

Almoço será gratuito até o dia 24 e o café até o dia 30Reprodução

Publicado 14/12/2022 16:53

Rio - A Prefeitura do Rio irá oferecer a partir desta quinta-feira (15) refeições gratuitas nos restaurantes populares do município. O café da manhã, que custa de R$ 0,50 por pessoa, será a primeira refeição a ter a cobrança retirada, mas a medida irá se estender ao almoço na próxima segunda (19).

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), a taxa do café ficará suspensa até o dia 30 deste mês, enquanto a cobrança referente ao almoço será válida até o dia 23. Neste período, as refeições terão cardápio especial na semana que antecede o Natal.



"Oferecer uma alimentação saudável com preço popular é a proposta dos restaurantes populares administrados pela Prefeitura do Rio", diz o secretário Alexandre Arraes.

Os restaurantes populares do município funcionam em Campo Grande, Bangu e Bonsucesso. Segundo a Prefeitura do Rio, o público-alvo são trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O cardápio de café da manhã contém café com leite, pão com margarina e fruta. Já o almoço, tem salada, proteína, arroz, feijão, sobremesa e refresco. Segundo a SMTE, o cardápio é elaborado por empresas seguindo orientação nutricional proposta pelo Instituto Annes Dias





Horário de funcionamento:



De segunda a sexta-feira



Desjejum: das 6h às 9h

Almoço: das 10h às 15h



Endereços:



- Restaurante popular- Bangu

Rua Francisco Real, 1780



- Restaurante popular- Campo Grande

Rua Campo Grande, 880



- Restaurante popular- Bonsucesso

Av. Brasil, 6357