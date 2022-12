Os suspeitos foram encaminhados para a 76ª DP (Central de Flagrantes). - Google Street View

Publicado 14/12/2022 21:29 | Atualizado 14/12/2022 21:29

Rio – A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (13), três suspeitos na Comunidade da Grota, no Complexo do Viradouro, em São Cristóvão, Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a corporação, agentes do 12° BPM foram até a comunidade verificar informações de que criminosos estariam instalando barreiras físicas em vias públicas da favela.

No local, os militares foram alvos de disparos e reagiram, gerando confronto com os homens. Além dos três presos, houve a apreensão de uma pistola, um carregador, munições, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a 79ª DP (Niterói) e, posteriormente, para a 76ª DP (Central de Flagrantes).