Suspeitos anunciaram o assalto no fim da corrida, em Tomás CoelhoReprodução / Redes sociais

Publicado 14/12/2022 19:01 | Atualizado 14/12/2022 19:31

Rio - O motorista de aplicativo Dhonne Costa foi assaltado por passageiros na tarde desta terça-feira (13), em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio. A vítima relata que os suspeitos embarcaram no bairro de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. Ele relata que chegou a desconfiar dos rapazes, mas preferiu dar um voto de confiança.

"O primeiro que embarcou não deu nenhum indício, parecia ser uma pessoa tranquila. Ele chegou e pediu para aguardar por dois primos dele. Esses dois não pareciam ser boas pessoas, mas, como ele pediu da igreja, eu, como sou cristão evangélico e pastor, decidi dar um voto de confiança. Talvez fosse um novo convertido. Próximo ao local, eles pediram para entrar em uma rua antes. Aí eu percebi que poderia ser um assalto", diz Dhonne.

A ação dos suspeitos foi gravada por uma câmera que ficava no interior do veículo. Na chegada, o motorista anuncia o valor da corrida. Dois rapazes descem do carro e já anunciam o assalto. Dhonne pede calma, mas eles levam o celular, a carteira e dinheiro.

"Na hora, eu falei que não ia desembarcar. Eles pegaram meu celular, carteira e R$ 200 que eu tinha. Eu falei que não iria desembarcar, então ameaçaram me matar. Eu falei que poderia me matar porque tenho consciência de para onde eu vou, para um lugar melhor. Um dos bandidos entrava na frente e dizia 'não atira, ele é pastor'. Esse rapaz me implorava, 'pastor, desce. Ele vai dar um tiro em você'. Foi quando eu vi uma brecha de negociar e tentar pegar meu celular. Ainda consegui minha carteira e R$ 40 para sair dali", relata o motorista.

Depois do assalto, Dhonne encontrou uma viatura da PM e foi encaminhado à 44ª DP (Inhaúma), onde prestou depoimento. A Polícia Civil informou que os agentes analisaram as imagens e há indicativos dos suspeitos. Com isso, aguarda a vítima para fazer o reconhecimento e a confirmação.

Na tarde desta quarta-feira, o motorista contou que o carro foi recuperado pelos policiais em Cavalcanti, na Zona Norte. Até o momento, os criminosos não foram presos.