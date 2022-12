Piloto foi o mesmo responsável por transportar criminosos para Angra dos Reis, que sequestraram o helicóptero para resgatar um comparsa preso - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 16:29 | Atualizado 14/12/2022 16:29

Rio – O piloto do helicóptero que caiu e deixou cinco pessoas feridas no fim da manhã desta quarta-feira (14) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foi identificado como Leandro Monçores de Araújo,de 42 anos. O piloto foi o mesmo responsável por transportar, no ano passado, dois criminosos para Angra dos Reis, que sequestraram o helicóptero para resgatar um comparsa preso no presídio Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

O caso aconteceu em setembro de 2021, quando a aeronave saiu da Lagoa, na Zona Sul do Rio, e levaria três pessoas. Entretanto, o contratante da operação não viajou, apenas a dupla que sequestrou o piloto de helicóptero da Polícia Civil, Adonis Lopes, na viagem de volta, antecipada em 24 horas pelos sequestradores.

Leandro deixou os homens no Hotel Fasano de Angra dos Reis e voltou para a base, mansão realizou a viagem de volta porque teria se sentido mal, sendo retirado da escala de voos, tendo o policial ficado em seu lugar. Os criminosos pagaram cerca de R$14 mil pelos voos de ida e volta.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do DIA, o objetivo da dupla era resgatar um preso da facção durante o período de visitas. Nesse intervalo, famílias estariam no pátio com os detentos, facilitando assim a fuga.

O agente da Polícia Civil contou que após a decolagem do voo, os homens o renderam com pistolas e o obrigaram a seguir para o Complexo Penitenciário de Gericinó. Logo em seguida, a dupla tirou dois fuzis de uma maleta, que seriam usados na invasão ao presídio.

Na época, Leandro afirmou que não sabia como reagiria caso tivesse sido sequestrado no lugar do policial civil, mas que, assim como Adonis, tentaria convencer os criminosos a desistirem do plano, já que seriam frustrados quando se aproximassem do Complexo Penitenciário.

Leandro atua na profissão há 21 anos, e, recentemente, teria completado três anos como funcionário do Helirio.

Queda do helicóptero

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), quando um helicóptero caiu e deixou cinco pessoas feridas no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam com o impacto da queda. Na aeronave, estavam o piloto e dois casais, todos os ocupantes ficaram feridos no acidente.

O Corpo de Bombeiros ainda informou que todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas aoHospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também Zona Oeste.