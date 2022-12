Cauda e uma das portas da aeronave se desprenderam com o impacto da queda - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cauda e uma das portas da aeronave se desprenderam com o impacto da quedaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 12:18 | Atualizado 14/12/2022 16:42

Rio - Um helicóptero caiu e deixou cinco pessoas feridas no fim da manhã desta quarta-feira (14) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 10h57 para a ocorrência na Avenida das Américas, na altura do número 13.750.

A cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam com o impacto da queda. Na aeronave, estavam o piloto e dois casais, todos os ocupantes ficaram feridos no acidente.

O Corpo de Bombeiros ainda informou que todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também Zona Oeste.

As Forças Armadas Brasileiras (FAB) informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MEU, nesta quarta-feira (14), no Recreio dos Bandeirantes.



De acordo com a instituição, na ação inicial, foram utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a direção do Hospital Lourenço Jorge informou que quatro pessoas deram entrada na unidade vítimas de acidente com helicóptero, estão passando por exames e, na primeira avaliação, os quadros foram considerados estáveis.

As vítimas são:

Leandro Monçores de Araújo, 43 anos - piloto

Christello Perrussel, 60 anos - tripulante

Rosaura Maria P. Belarga, 30 anos - tripulante

Frank Perrussel, 60 anos - tripulante

Antônio Renzi, 25 anos - tripulante

