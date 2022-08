Ultraleve cai dentro de quintal de casa em condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (15) - Divulgação

Publicado 15/08/2022 17:07 | Atualizado 15/08/2022 20:28

Rio - Dois homens ficaram feridos após uma aeronave ultraleve cair no quintal de uma casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, às 15h35 desta segunda-feira (15). As vítimas, identificadas como Milton Augusto Loureiro Junior, de 77 anos, e Mauro Eduardo de Souza e Silva, de 55 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Zona Oeste. De acordo com a direção da unidade, ambos têm estado de saúde estável.

Imagens mostram que o ultraleve, durante a queda, destruiu parte do telhado da casa e parou de cabeça para baixo no gramado, próximo à piscina. No momento do acidente, havia cinco pessoas na casa e sete animais de estimação, mas ninguém ficou ferido entre eles.

Policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) também foram acionados para verificar a queda da aeronave, no interior da residência localizada na Rua Josué de Castro. No local, os PMs constataram que se tratava de um avião monomotor.

Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizaram perícia no local para descobrir a causa da queda.