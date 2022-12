Alunos do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) terão aulas remotas por conta dos cortes de verbas do Governo Federal - Reprodução

Rio – As aulas do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) passarão a ser remotas desta quarta-feira (14) até o fim do período letivo de 2022.2, devido aos cortes orçamentários feitos pelo Ministério da Fazenda do Governo Federal.

É o que afirma o comunicado no site da graduação do Instituto. Segundo a declaração, os cortes inviabilizam o pagamento de bolsas aos estudantes e salários aos trabalhadores terceirizados da limpeza e do restaurante universitário, levando à paralisação.

Ainda de acordo com o pronunciamento, a universidade divulgará amplamente o momento de normalização das condições de ocupação e de trabalho no campus quando este acontecer, para que todas as atividades acadêmicas retornem à modalidade presencial.