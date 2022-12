Papai Noel presenteará crianças com livros em estações do VLT nesta sexta-feira (16) - Divulgação / VLT Carioca

Publicado 14/12/2022 13:27

Rio – Papai Noel marcará presença nas estações do VLT nesta sexta-feira (16) para presentear crianças com livros. A ação acontece a partir das 9h e é parte do projeto Viaje na Leitura, que tem como principal objetivo incentivar o hábito de ler entre cariocas e fluminenses. Ao todo, mil obras serão distribuídas aos passageiros do sistema de transporte.

O projeto é promovido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e editoras associadas, em parceria com o VLT. O "Bom Velhinho" responsável pela entrega foi escolhido após um concurso realizado entre os colaboradores da própria concessionária.

"A figura do Papai Noel é um símbolo de alegria não só para as crianças, mas adultos também, por isso fiz questão de me inscrever", afirma ele, que atualmente é um leitor voraz. "Leio um livro por mês, conhecimento nunca é demais. Essa ação vai ser muito especial por unir o incentivo à leitura à magia do Papai Noel", afirma o condutor Deleon Aquino.