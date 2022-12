O bebê foi socorrido por policiais do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca - Renata Missagia

Publicado 14/12/2022 12:18

Rio - Um bebê foi encontrado abandonado na entrada de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite da última terça-feira (13). A Polícia Militar (PM) foi acionada e levou o recém-nascido para a Maternidade Municipal Leila Diniz, no mesmo bairro, onde ele está internado, em quadro estável.



De acordo com informações da PM, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados por um funcionário de um hotel, após um bebê ter sido achado no pátio do estabelecimento.



Ao chegarem no local, os policiais socorreram imediatamente a criança para a unidade de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela não corre riscos.



A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca). Procurada, a Polícia Civil informou que já investiga o crime, que foi enquadrado como abandono de incapaz.

Segundo a instituição, "agentes da delegacia responsável pelo caso analisam imagens de câmeras de segurança da região e realizam outras diligências para localizar os responsáveis pelo bebê, e esclarecer os fatos".



Até o momento não há informações sobre prisões e o paradeiro de quem abandonou o recém-nascido.