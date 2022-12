O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello teve as contas eleitorais rejeitadas pelo TRE-RJ - Jefferson Rudy/Agência Senado

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello teve as contas eleitorais rejeitadas pelo TRE-RJJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 14/12/2022 12:52 | Atualizado 14/12/2022 13:01

Rio - Ex-ministro da Saúde eleito deputado federal, o general Eduardo Pazuello (PL-RJ) teve suas contas eleitorais rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (12).

Os desembargadores atentaram para o que julgaram ser grave o fato da campanha de Pazuello ter declarado, com atraso, gastos de cerca de R$ 286 mil, o que equivaleria a 30% das despesas da campanha do ex-ministro, que foi o segundo mais votado para a Câmara com 205 mil votos.

De acordo com os magistrados, as despesas em questão foram realizadas antes da data inicial para entrega da primeira prestação de contas, mas só foram informadas ao longo da campanha.

Por sua vez, a defesa entrou com recurso, afirmando que o atraso na apresentação de gastos não seria motivo suficiente para levar à reprovação das contas eleitorais.

Procurada, a assessoria do ex-militar disse que o órgão técnico deixou de considerar as declarações retificadoras que foram feitas antes mesmo da prestação de contas final, ocasião em que foi sanada a inconsistência formal. Segundo ela, "a prestação de contas apresentada permitiu que órgão técnico realizasse a fiscalização integral de todas as despesas da campanha, tendo ficado comprovada a lisura e a transparência das contas da campanha do candidato eleito".