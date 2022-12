Cristo Redentor receberá iluminação azulada em homenagem ao Dia Nacional do Ministério Público - Divulgação

Cristo Redentor receberá iluminação azulada em homenagem ao Dia Nacional do Ministério PúblicoDivulgação

Publicado 14/12/2022 12:14 | Atualizado 14/12/2022 12:15

Rio – O Cristo Redentor ficará azul nesta quarta-feira (14) em celebração ao Dia Nacional do Ministério Público. Com o apoio do Santuário Cristo Redentor, haverá uma cerimônia com integrantes do órgão e outras autoridades, fazendo da iluminação do cartão-postal, a partir das 19h30, uma forma de reconhecer a contribuição da instituição à sociedade brasileira.

“Após períodos difíceis não só no país, temos uma oportunidade de estreitarmos laços pessoais e profissionais para uma atuação ainda mais eficaz e eficiente em prol da sociedade”, afirma o procurador-chefe do MPF na 2ª Região (RJ/ES), Artur Gueiros, que considerou oportuno celebrar a data num monumento que é um símbolo do país. “A representação do Cristo de braços abertos a todos traz uma mensagem de amor, tolerância e respeito à diversidade que é ecumênica. Seja qual for a religião de cada um, ele é um símbolo de comunhão e a união deve ser enaltecida após tempos de polarização como os recentes.”

É a primeira vez que o Ministério Público recebe uma homenagem como essa. O azul, com o qual o Cristo Redentor será iluminado, é a cor oficial do órgão. A solenidade, que será conduzida pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, tem acesso restrito e terá o Coro da Princesa executando cinco canções.

O Ministério Público tem alcance nacional e atua nos distintos ramos do Judiciário via Ministério Público da União, que inclui MP Federal, MP do Trabalho, MP Militar e MP do DF e Territórios, e MPs Estaduais.



“Vamos celebrar a importância dessa grande instituição nacional, que fiscaliza a lei atuando nas áreas cível, criminal e eleitoral, e de todos os servidores que nela trabalham”, destaca Padre Omar.