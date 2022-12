Operação foi realizada por agentes da Draco e da Corregedoria da PM - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 11:58 | Atualizado 14/12/2022 12:01

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e da Corregedoria da Polícia Militar realizaram, na manhã desta quarta-feira (14), uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão em endereços de policiais militares que supostamente são ligados à milícia da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, a operação é um desdobramento da ação envolvendo policiais civis e policiais rodoviários federais que, no dia 15 de outubro de 2020, resultou na morte de 12 milicianos no Município de Itaguaí . A Civil informou que o objetivo da ação desta quarta-feira (14) é comprovar o envolvimento dos agentes públicos com os integrantes do grupo criminoso. Eles são suspeitos de escoltarem os milicianos da região, bem como de passarem informações da atuação das forças de segurança.

Os mandados foram cumpridos nos bairros de Campo Grande, Vila da Penha, Senador Vasconcelos, Padre Miguel e nos Municípios de Paracambi, Duque de Caxias e Queimados. De acordo com Civil, os agentes apreenderam aparelhos de telefone celular, notebooks, diversos documentos e anotações que podem indicar a participação dos alvos no grupo criminoso.



"As investigações continuarão, para comprovar o envolvimento dos agentes públicos com os integrantes do grupo criminoso, bem como para identificar outros integrantes da milícia atuante na região", disse a Polícia Civil.

A investigação aponta que os milicianos praticam diversos crimes contra comerciantes e moradores dessas localidades tais como exploração irregular da venda de água e gás, internet e tv a cabo, parcelamento irregular de solo urbano para fins de construção civil, extorsões a moradores e comerciantes da região, além de vários homicídios.