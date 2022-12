Publicado 14/12/2022 00:00

Cheguei por volta de oito da manhã… Eu adoro caminhar pela cidade, para saber como os moradores estão enxergando a transformação.



E foi assim que cheguei em Miguel Pereira, para fazer um ao vivo para o meu programa no SBT-Rio.



Logo de cara, de um lado máquinas, um verdadeiro canteiro de obras… Do outro, um comércio totalmente organizado e transformado.



Há 12 meses, a proposta, que era no papel transformar Miguel Pereira, no Centro-Sul do Rio, na “Gramado Carioca”, começou a ser desenhada…



Agora, já prestes a inaugurar a Rua Torta, igual a da segunda cidade mais visitada do país, no Rio Grande do Sul, e a Rua Coberta, também inspirada em Gramado!



Angelina, que estava desempregada, há sete meses virou empreendedora… Fundou sua própria fábrica de massas artesanais.



Ela, agora dona do seu próprio negócio, tomou café comigo na padaria, e contou que o investimento na cidade atrai muitos turistas!



Conversei também com o prefeito, que falou que só com iniciativa pública não se desenvolve a cidade, mas com todas as esferas em diálogo… Principalmente com o Governo do Estado e claro, com a iniciativa privada.



É um novo projeto de transformar os pólos do Interior do Rio e da Serra em atrativos turísticos. Essa semana ainda, chegam empresários do ramo gastronômico de Portugal e também aqui do Rio, para investir na cidade!



Os Miguelenses, como são chamados quem nasce, veem como oportunidade não só de crescimento, mas também de um futuro muito próspero.



Fiquei impressionada, não só com o turismo natural, que conta com os parques, como o dos Dinossauros agora, do clima, considerado o terceiro melhor clima do mundo, mas principalmente pelo talento de organizar e transformar o turismo como forma de renda, sustentabilidade e economia em potencial.



Dia de trabalho que valeu a pena!



PINGO NO I

Não tem jeito, a gente tem que engolir. Os argentinos chegaram lá e agora só aguardam o jogo entre França e Marrocos pra ver quem será o adversário na final.



O jogo dos hermanos nem tinha acabado e o que tinha de brasileiro revoltado…



Alguns foram categóricos: “quem torce pra Argentina está morto por dentro! A gente tá falando de futebol, não de diplomacia!”



Eita… Mas teve gente que curtiu, afinal são nossos vizinhos! A França já eliminou a gente, e a seleção do Marrocos, embora a campanha esteja incrível, a gente nem conhecia até pouco tempo.



Resumo dessa discussão toda: o sacode que a Argentina deu na Croácia só prolongou a nossa derrota e eliminação/humilhação.



Bora seguir… Domingo tem final, cada um torce pra quem quiser e 2026 é logo ali. Eu já tô esperançosa (e iludida de novo) com o Hexa!



TÁ FEIO!

Carros fecham as calçadas de Engenheiro Pedreira - Reprodução

A denúncia veio lá de Engenheiro Pedreira…



Avenida Tancredo Neves, próximo ao CIEP 402, no bairro Cosme e Damião!



“A prefeitura de Japeri construiu calçadas para pedestres e com acessibilidade, mas existem duas oficinas de carros no local, onde fecham a calçada, e os pedestres são obrigados a andar na rua. As crianças vindo da escola, os idosos, carrinhos de bebê e cadeirantes são impedidos! Os donos das oficinas se acham proprietários das ruas. Nós já fizemos reclamações junto a prefeitura, mas até agora nada resolvido”, conta um morador que pediu para não ser identificado.



Ah, tem que resolver! O que não dá é gente sem ter o direito de ir e vir. Lugar de carro é na rua, não na calçada. E quem não respeitar, tem que ser multado.



A coluna foi atrás da prefeitura de Japeri, que em nota, afirmou que a Secretaria Municipal de Segurança, Transportes, Trânsito e Ordem Pública já notificou os proprietários e fez uma visita ao local. Hoje, eles vão de novo lá!



É isso aí… Endereço já tem, agora é só ficar de olho pra ver se esses proprietários vão continuar cumprindo as determinações.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Abre caminho, que o povo quer passar, e tenho dito!