No mesmo dia, uma mulher registrou ocorrência contra Wellison afirmando que foi agredida com madeiradas nas pernas no sábado (10) - Divulgação

Publicado 13/12/2022 21:58 | Atualizado 13/12/2022 22:00

Rio - Agentes da 9ª DP (Catete) prenderam, nesta terça-feira (13), Wellison Nunes Costa da Silva, acusado de roubo em Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele é apontado como um dos integrantes do tráfico de drogas na Comunidade da Babilônia, em Copacabana, e também responde pelo crime de homicídio tentado.

De acordo com a corporação, através do trabalho realizado pelo setor de inteligência da unidade, foi possível localizar o suspeito na Praça General Osório, por volta das 12h. No mesmo dia, uma mulher registrou ocorrência contra Wellison afirmando que foi agredida com madeiradas nas pernas no sábado (10).

A Polícia Civil informou que após o cumprimento das formalidade legais, o suspeito será encaminhado à Audiência de Custódia.