Thiago Rodrigues conversou com a imprensa ao deixar a delegacia após prestar depoimentoFabricio Pioyani / Ag. News

Publicado 13/12/2022 18:38

Rio - A Polícia Civil investiga as lesões sofridas pelo ator Thiago Rodrigues, no sábado passado (10), no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio. Inicialmente, o caso foi divulgado como um assalto no qual Thiago teria sido agredido pelos criminosos. No entanto, os agentes da 15ª DP (Gávea) trabalham com outras duas hipóteses. As informações são do portal 'G1'.

Além do possível assalto, os policiais apuram se o ator se envolveu em uma briga na saída de uma festa no Jockey Club ou se ele caiu sozinho na Praça Santos Dumont. A dúvida surgiu porque, apesar de perder o celular, a vítima ainda manteve mochila, carteira e cordão.

Na delegacia, ele teria dito que não se recordava do que tinha acontecido. Os policiais checaram as câmeras de segurança do evento, que mostram uma discussão entre Thiago e um casal. Um segurança do local prestou depoimento nesta terça-feira (13) e outros ainda serão ouvidos.

Câmeras do Baixo Gávea também estão sendo analisadas, mas, até o momento, não foram encontradas movimentações estranhas ou correria.

Por volta das 6h, Thiago foi socorrido por uma vendedora ambulante. Ele pegou um táxi para a casa de amigos no Joá e, depois, seguiu para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. A unidade de saúde informou que ele foi examinado, passou por um procedimento de sutura do ferimento na cabeça e foi liberado.