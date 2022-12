Cristiane Dias alfinetou Thiago Rodrigues após reviravolta em caso de agressão - Reprodução

Publicado 19/12/2022 11:05

Rio - Cristiane Dias publicou um tweet enigmático na manhã desta segunda-feira entendido pelos internautas como uma indireta a Thiago Rodrigues. A jornalista, que viveu um relacionamento conturbado com o ator de 2007 à 2017, se manifestou após o "Domingo Espetacular", da Record TV, revelar imagens que desmentem a versão de Thiago Rodrigues de que foi agredido na semana passada, mas teria caído sozinho.

"A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", escreveu. A postagem veio acompanhada de um emoji representando uma taça de vinho.

A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

Entenda o Caso

Thiago Rodrigues apareceu machucado após sair de um evento no Baixo Gávea, na Zona Sul, no dia 10 de dezembro. O ator de 42 anos acordou no dia seguinte sendo cuidado por uma feirante da Praça Santos Dumont. Na ocasião, ele foi encaminhado ao hospital e afirmou ter sido agredido por cinco homens durante um assalto. Três dias depois da suposta agressão, Thiago Rodrigues prestou depoimento na 15ª DP (Gávea) e garantiu não lembrar do ocorrido. Para a imprensa, o ator comentou sobre a sensação de ter apanhado de 5 pessoas.