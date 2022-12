Casimiro e Anna Beatriz se casam no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2022 23:36

Rio - Casimiro se casou com Anna Beatriz, nesta segunda-feira (19), no Rio. A cerimônia, que reuniu familiares e amigos, aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro da cidade, a antiga Sé e uma das mais tradicionais da cidade.

A celebração ocorre exatamente um mês depois da primeira data marcada, que precisou ser adiada depois que o youtuber, de 29 anos, testou positivo para a covid-19. O casal está junto há nove anos e, em uma de suas transmissões, o criador de conteúdo contou como que a paixão pelo Vasco uniu os dois.

"Ela me seguia numa página de humor do Vasco, me mandou uma DM, a gente conversou lá no perfil e gostei dela. A gente ficou resenhando maior tempão, não tinha Tinder. Ficamos conversando pelo Facebook. Eu nunca me esqueço. Fui puxar assunto com ela de uma forma grotesca. A avó dela estava internada e eu ficava perguntando 'como é que está a tua avó?'. Era a única forma de puxar assunto com ela... a gente se encontrou pela primeira vez no treino do Vasco", relembrou ele.