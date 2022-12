Xuxa - Reprodução

XuxaReprodução

Publicado 19/12/2022 17:49 | Atualizado 19/12/2022 19:32

Rio - Xuxa Meneguel está pronta para voltar às telas de cinema após um hiato de 14 anos. A atriz e apresentadora, de 59 anos, será protagonista do filme “Uma Fada Veio Me Visitar”, adaptação do livro infanto-juvenil da Thalita Rebouças. A obra também foi responsável por inspirar outro filme, "É Fada", estrelado por Kéfera e Klara Castanho em 2016.

fotogaleria

“Eu estou livre, leve, solta, feliz! Estou com a sensação de missão cumprida”, disse à revista CARAS. “Depois disso tudo, voltar a fazer uma coisa para criança pra mim seria a cerejinha do bolo”, ressaltou a eterna rainha dos baixinhos.

Thalita Rebouças também explicou como esse momento é a realização de um sonho antigo. “Ela foi a fada da minha vida, da minha infância. Ela abraçou a Tatu de uma forma especial. É muito legal ter uma pessoa que fez parte da minha vida em uma história tão importante para mim”, disparou a autora.