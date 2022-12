Paloma Duarte e Bruno Ferrari - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2022 15:20

Rio - Paloma Duarte usou o Instagram nesta segunda-feira para comemorar mais um ano do relacionamento com Bruno Ferrari. O casal de atores está junto desde 2012 e são pais de Antônio, de 6 anos. O menino é o primeiro filho do ator. Já Paloma Daurte é mãe de Maria Luiza, fruto da antiga relação com Renato Lui, e de Ana Clara, filha do ator Marcos Winter.



"É só pra dizer que te amo. Obrigada por ser esse ser humano incrível, por me amar exatamente como eu sou. Por expandir sua busca ao meu lado, nesse planeta. Por me respeitar como mulher e admirar a minha busca, nesse planeta. Pela família linda que temos, aliás Bárbara Ferrari, parabéns por ter criado esse ser! Bruno Ferrari, sou tarada em você. P.S.: apesar do barulho de obra constante, amo todos os móveis que você faz", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PalomaDuarteOficial (@palomaduarteoficial) Nos comentários, Bruno Ferrari retribuiu a mensagem carinhosa da mulher. "Quanta coisa…amo ver o quanto você ainda tem para doar. Você é gigante, minha pequena. Tenho cada vez mais amor por você!"