Galvão recebe aceno de MessiReprodução Internet

Publicado 19/12/2022 14:07 | Atualizado 19/12/2022 14:09

Rio - Galvão Bueno compartilhou em seu Twitter seu momento de fã do futebol. O locutor mostrou aos seus seguidores, nesta segunda-feira (19), o aceno que ganhou de Lionel Messi, antes da partida da final da Copa do Mundo no último domingo (18). O craque foi visto pelos comentaristas e narradores enquanto se aquecia para enfrentar a seleção da França e "mandou um gesto de mão", que não passou despercebido pelo narrador.



No tweet, Galvão escreveu: "Chamei o Lionel na abertura da transmissão!! Ele virou, eu disse: Espetáculo!! E ele me mandou um gesto de mão!! Essa é a minha foto da Copa!!", e recebeu muitas respostas de fãs do eleito melhor jogador da Copa.

O perfil oficial do SporTV escreveu: "Encontro de gigantes!", outro internauta respondeu com um vídeo do momento e legendou: "'petaculo lionel' hahahahhahahahaha gênio da comunicação brasileira", um seguidor elogiou: "Galvão, você é o cara! Uma pessoa especial e um narrador incrível! Muito obrigado por todas as emoções que nos fez ter em suas narrações", e outro internauta deixou seu recado: "cara, nunca fui muito fã seu, mas você merece todo o reconhecimento, você é um dos grandes".

Além deles, seguidores mandaram mensagens como: "Fará falta Galvão! Um olá mais que merecido do Messi à você !", "Uma lenda, um Deus vivo... e no fundo da foto o Lionel" e "Galvão, eu sei que sua felicidade seria maior se um amarelinho levantasse a taça...mas veja como seu encerramento foi sensacional né, como valeu a pena, fechou com chave de ouro um jogo histórico", em homenagem à despedida do locutor das Copas do Mundo, após 13 edições narradas em sua carreira.