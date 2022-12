Ingra Lyberato fala sobre vício em álcool - Reprodução Internet

Publicado 19/12/2022 10:40 | Atualizado 19/12/2022 10:43

Rio - A atriz Ingra Lyberato, de 56 anos, usou o Instagram para falar sobre o vício em bebidas alcoólicas. A artista, que fez muito sucesso nos anos 1990 por trabalhos como "Pantanal" e "A História de Ana Raio e Zé Trovão", contou como começou a beber e o que a levou a decidir parar após perceber que estava tendo prejuízos emocionais.

"Eu estava em um momento muito infeliz em minha vida. Na separação do meu segundo casamento a bebida começou a virar uma bengala. Foi meu caso específico. Eu comecei realmente a me sentir dependente daquele ritual. Era uma dose só, mas era todo dia", iniciou.

"Sou uma pessoa que ama a liberdade e a verdade. A bebida naquele momento estava me tirando, anestesiando, me impedindo de entrar em contato com as minhas dores. Me ajudou por um tempo até que chegou a hora que falei: 'Agora vou encarar essas dores, mergulhar neste luto e preciso transformar isso'. Voltei a não beber uma gota de álcool. Não é uma auto proibição ou repressão, eu realmente não quero. A gente precisa falar sobre isso, porque o álcool é tão socialmente aceito. Exatamente por isso, pode ser bem prejudicial, porque altera o estado de presença e consciência da pessoa. Altera a dinâmica das relações", completou.

A atriz recebeu apoio dos seguidores nas redes sociais. "Gostei de saber que você se curou", disse um admirador. "Obrigado pela sabedoria que você compartilha", disse outra pessoa. "Excelente. Funciona assim mesmo e não conseguimos sair. A fuga começa um dia, mais um, mais um e de repente estamos por anos nessa prisão. É preciso falar disso", disse outro fã.