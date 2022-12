Pedro Bial e filhas - JC Pereira / AgNews

Publicado 19/12/2022 19:30 | Atualizado 19/12/2022 19:51

Rio - Pedro Bial curtiu a tarde desta segunda-feira (19) com as filhas mais novas, Laura, de 5 anos, e Dora, de 3. O apresentador, de 64, foi fotografado em um passeio com as caçulas em uma caminhada na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Ele também é pai de Ana, de 35, Theo, de 24, José, de 20.