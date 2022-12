Murilo Benício e Cecília Malan assumiram o namoro - Reprodução Internet

Publicado 19/12/2022 14:36 | Atualizado 19/12/2022 14:44

Rio - O ator Murilo Benício e a jornalista Cecília Malan finalmente assumiram que estão namorando. Após muitas especulações, o casal apareceu junto em foto publicada por Regina Casé no Instagram. Na imagem, Cecília está com a mão apoiada no ombro do ator e os dois estão em meio a vários amigos. Entre os famosos na foto estão Gilberto Gil, Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes, Otávio Muller, entre outros.

"Que jogo! Que torcida! Valeu 'Mocidade Independente de Paula e Miguel' @paulamesquitamarinho @miguelpg que delícia! Quero ver quem reconhece mais torcedores????? Quem tá aí na foto que você conhece?", escreveu Regina Casé na legenda da imagem, registrada durante a partida entre Argentina e França pela Copa do Mundo.

Cecília é correspondente da TV Globo em Londres, na Inglaterra, e Murilo vive no Rio de Janeiro. Por isso, o casal tem um relacionamento à distância. O ator também confirmou o relacionamento durante as gravações do prêmio "Melhores do Ano", na última sexta-feira.