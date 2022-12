Alexandre Morais - Reprodução/Instagram

Rio - O cantor e compositor Orlando Morais lamentou a morte do irmão, Alexandre Morais, que morreu nesta segunda-feira (19), em decorrência de um câncer. O marido de Gloria Pires usou as redes sociais para prestar sua homenagem.

"Meu irmão querido do coração, Alexandre. Que Deus te receba de braços abertos. Nosso amor é infinito… Te amo para sempre", escreveu Orlando. Gloria Pires também prestou tributo ao cunhado. "Descanse em paz, guerreiro! Sua resiliência e alegria de viver ensinou muito a todes nós", afirmou ela.



A filha do casal, Antonia Morais, também usou as redes sociais para se despedir do tio. "Não acredito que nunca mais vou te ver, sentir seu cheirinho ou falar com você. Nunca vou me esquecer o dia que você fez uma sessão pesada de quimio, viajou de carros de Barretos até São Paulo só para assistir o meu show. Aquele show eu dediquei a você. Quando eu era criança você foi um pai pra mim. Sempre muito carinhoso, generoso e amigo. Graças a Deus pude me despedir de você. Foi difícil e será, mas você precisava descansar", escreveu ela.



Três dias antes de sua morte, Alexandre havia oficializado seu casamento com a mulher, Ilda Albuquerque, com quem tinha dois filhos. A cerimônia foi realizada por conta do desejo do irmão de Orlando de deixar a família amparada, já que lutava contra a doença.

