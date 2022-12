Babi Cruz comentou vício do marido em drogas - Reprodução/Youtube

Publicado 19/12/2022 09:44 | Atualizado 19/12/2022 10:10

Rio - Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, concedeu uma entrevista para o "Brito Podcast" e falou sobre os problemas com drogas enfrentados pelo cantor antes de sofrer um AVC em 2017. A mulher do sambista contou que ele vivia uma "vida desregrada".

O Arlindo, se ele errou com alguém, ele errou com ele e comigo. Como todo bom marido, marido dá defeito. Então, brincadeiras à parte, é isso, sabe? De comer muito, de beber, de não ter hora, de drogas. A gente fala de tudo, aqui não tem criança. Só não pode falar que ele era mau-caráter, que ele era filho da put*, mas que ele era um cara bon vivant, sim. E quem não?", afirmou.

A ex-porta-bandeira abriu o jogo sobre como as drogas entraram na vida de Arlindo Cruz. "A droga chegou muito cedo na vida do Arlindo, na escola. Cuidado vocês que estão me ouvindo, prestem atenção com seus filhos na escola, que a droga não está no samba, não. A droga está nas melhores escolas", disse.