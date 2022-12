Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem Marcos Paiva em Portugal - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2022 14:24

Rio - O ator Marcos Caruso, de 70 anos, negou ter se casado com o técnico de enfermagem Marcos Paiva , de 55. As notícias sobre o casamento dos dois começaram depois que Paiva postou no Instagram uma foto em que o casal mostra as mãos e exibe anéis nos dedos anelares.

"Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento", disse o ator ao "Gshow".

O veterano também afirmou que continua discreto com relação a sua vida pessoal. "Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos", disse. Marcos Caruso e Marcos Paiva estão juntos desde 2018.