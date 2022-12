Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem Marcos Paiva em Portugal - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2022 10:10 | Atualizado 20/12/2022 10:23

Rio - O ator Marcos Caruso, de 70 anos, se casou com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, de 55, no último final de semana. O casal está junto desde 2018. Caruso e Paiva aproveitaram uma viagem a Lisboa, em Portugal, para oficializar a união. Atualmente, o ator está no ar na novela "Travessia", de Gloria Perez.

Marcos Paiva postou alguns registros do casamento no Instagram e recebeu felicitações de vários amigos do casal. "Parabéns! Que beleza", escreveu a atriz Ana Beatriz Nogueira. "Que lindos, meus amores", disse Heloísa Perissè. "Que lindos, parabéns", comentou a atriz Claudia Neto.

O relacionamento de Marcos Caruso e Marcos Paiva ainda não era público e era conhecido apenas por alguns amigos do casal, como a atriz Vera Holtz, Susana Vieira e Eliane Giardini, que já apareceram em fotos com os dois. O perfil de Paiva mostra várias imagens de viagens românticas dele com Caruso.

Este não é o primeiro casamento de Marcos Caruso. O ator foi casado por 20 anos com a atriz Jussara Freire. Eles têm dois filhos, Caetano e Mari, e três netos. O artista afirmou em entrevistas que já foi casado outras três vezes. Um desses enlaces foi com a bailarina Dabi Calichio, com quem ele se relacionou por seis anos.