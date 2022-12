Gabi Martins e Lincoln Lau, ex-participante do ’De Férias com o Ex’, estão namorando - Reprodução Internet

Gabi Martins e Lincoln Lau, ex-participante do ’De Férias com o Ex’, estão namorandoReprodução Internet

Publicado 20/12/2022 09:06

Rio - A ex-BBB Gabi Martins está de namorado novo! A cantora foi pedida em namoro por Lincoln Lau, empresário e ex-participante do reality show "De Férias com o Ex", da MTV. "Estou chocada, falei que não ia mais namorar", disse a artista nos Stories, do Instagram.

fotogaleria

Feliz da vida, Gabi exibiu a aliança que ganhou do namorado nas redes sociais. "Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início!", escreveu na legenda das imagens.

Os amigos ficaram felizes pelo casal. "Façam um filho agora para ser amigo do Dom", disse o ex-Fazenda Lipe Ribeiro, que vai ser papai em breve. "Lindos. Felicidades", disse a ex-BBB Laís Caldas. "Ah, eu sabiaaaa", comemorou Viih Tube.

Antes de Lincoln Lau, Gabi Martins namorou o sertanejo Tierry. O casal assumiu o namoro em janeiro de 2021, mas o relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano.