Momento raro! Camila Pitanga e a filha de 14 anos passeiam em shopping do Rio

Rio - A atriz Camila Pitanga, de 45 anos, fez um passeio com a filha, Antonia, de 14, em um shopping da Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira. Mãe e filha foram fotografadas em um salão de beleza do local. Antonia, que raramente é vista ao lado de Camila Pitanga, surpreendeu por já estar quase do tamanho da atriz. A adolescente é fruto do casamento da artista com o diretor de arte Claudio Amaral Peixoto, com quem ela foi casada entre 2001 e 2011.

Atualmente, Camila Pitanga namora Patrick Pessoa. Os dois estão juntos desde outubro de 2021. Antes disso, a atriz namorou a artesã Beatriz Coelho por cerca de dois anos. Recentemente, ela disse em uma entrevista que não se considera bissexual por já ter namorado uma mulher . "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham", afirmou.

