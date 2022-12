Danni Suzuki viajou ao Japão acompanhada do pai e do filho - Reprodução/Instagram

Danni Suzuki viajou ao Japão acompanhada do pai e do filho Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2022 13:30 | Atualizado 20/12/2022 13:52

Rio - Danni Suzuki viajou para o Japão na companha do pai, Hiroshi Suzuki, e do filho, Kauai Novaes. Nesta terça-feira, a apresentadora revelou que essa é a primeira vez que o pai, de 77 anos, visita o país e que o momento é a realização de um sonho.

fotogaleria

"Meu pai é filho de japoneses mas nunca teve oportunidade de conhecer o Japão. Agora com 77 anos chegou o momento. Enfim realizando o grande sonho dessa viagem em família, unindo as três gerações! Está apenas começando. Hoje foi nosso segundo dia em Tóquio. Ainda completamente fora do fuso, pensando lento, cochilando em pé, querendo engolir o mundo! Muito obrigada, Marina! Está nos apresentando o Japão de uma forma muito especial! Mal chegamos e já estamos apaixonados!"