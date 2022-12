Junior Lima e Mônica Benini - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2022 11:50

Rio - Mônica Benini abriu a caixinha de perguntas do Instagram para interagir com os seguidores. Mulher de Junior Lima, com quem têm os filhos Otto e Lara, a designer de joias entregou que não pretende ter mais herdeiros.

"Estamos satisfeitíssimos com dois. Fechamos a fábrica", revelou aos seguidores. Aos 37 anos, Mônica Benini também afirmou que não pretende pintar os cabelos brancos que começaram a aparecer.

"Fios brancos não me incomodam. Ao contrário, tenho achado cada vez mais bonito o passar do tempo. E numa sociedade onde os conceitos de belo caminham para uma plasticidade questionável, tenho admirado a beleza daqueles que permitem que o tempo deixe suas marcas", disse.