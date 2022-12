Deborah Secco surpreende ao deixar sutiã à mostra em look para o Tá na Copa, do SporTV - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2022 14:31

Rio - Deborah Secco usou seu Instagram, nesta terça-feira (20), para finalizar a temporada no SporTV. A atriz foi comentarista do programa "Tá na Copa" e foi muito criticada nas redes sociais pelos looks estilosos que usou ao longo da temporada. No post de encerramento, a mãe de Maria Flor juntou fotos de todas as 29 composições que vestiu em um vídeo e completou com um texto emocionante na legenda.

Em sua reflexão, a atriz escreveu: "Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando? Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos. Enquanto isso eu repito o que não escondo de ninguém: sou e me sinto livre, todos os dias, para usar o que me faz bem. Minha roupa não me define e não me resume. Eu sou muito mais e acredito na possibilidade de a gente sempre vestir o que quiser. E olha que isso não é um desabafo, é só uma reflexão sobre como mulheres felizes e, mais uma vez, livres, seguem incomodando. O respeito deve sempre existir, independentemente da sua opinião. Aliás, se esta desrespeita alguém, isso diz muito mais sobre você do que sobre os outros."

Ao longo das semanas, muitos internautas a criticaram por ousar nas roupas em um programa esportivo, o qual a atriz apresentava ao lado de jornalistas e um ex-jogador. No entanto, muitos famosos e outros fãs saíram em defesa da artista, que buscou sempre reafirmar o seu papel como atriz ali, viralizando com suas escolhas fashions, ao invés da sua performance como comentarista. Deborah Secco tamém levou sua filha, Maria Flor, em algumas produções, personalizando o uniforme oficial do SporTV para a pequena.

Nos comentários, muitos amigos e seguidores elogiaram a coragem da atriz. O maquiador de celebridades Ale de Souza escreveu: "Arrasou e não foi pouco, me diverti demais assistindo o programa, comentários pertinentes durante toda a copa e como cereja do bolo um show de beleza e carisma", o perfil oficial do SporTV também a parabenizou: "Reflexão mais que nescessária. Uma roupa jamais te definirá. Você é incrível por tantos motivos, que seria impossível listar todos aqui. Foi um prazer passar essa Copa do Mundo ao seu lado, @dedesecco. O #TáNaCopa tá na história! Obrigado pela parceria", Bianca Andrade também deixou seu recado: "olha o stylist trabalhou Muito! Hahahahahahaha ficou gata em todos!!!!", e Ana Thais Matos, a primeira jornalista mulher a comentar uma Copa do Mundo também defendeu a atriz ao dizer: "Craque da Copa! Me sinto representada por você…"